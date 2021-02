**Rep. Congo: Casellati ai funerali di Stato in rappresentanza Mattarella** (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Senato Elisabetta Casellati parteciperà, in rappresentanza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai funerali di Stato per l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, che si terranno alle 9.30 presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Lo si apprende da fonti di Palazzo Madama. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Senato Elisabettaparteciperà, indel Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aidiper l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, che si terranno alle 9.30 presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Lo si apprende da fonti di Palazzo Madama.

