Recovery | Bardi incontra Brunetta | “Basilicata deve avere ruolo da protagonista”

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) POTENZA – Si è tenuto oggi a Roma un incontro tra il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Lo rende noto l’ufficio stampa della giunta precisando che si è discusso del futuro della pubblica amministrazione, “la vera chiave di volta del sistema in vista del Recovery Plan”.Bardi ha portato le richieste di un territorio che invoca “digitalizzazione, certezza e velocità delle procedure autorizzative e un’adeguata formazione del personale amministrativo”. Dal governatore la speranza “che il nuovo governo possa imprimere un nuovo impulso alle politiche pubbliche e in particolare per le aree interne del Mezzogiorno”.Appuntamento rinnovato tra qualche mese per verificare le necessità della Basilicata in vista del Recovery Fund.“La nostra Basilicata deve avere un ruolo da protagonista – ha detto Bardi -. È stato un piacere parlare con una persona di grande cultura che come pochi, in Italia, conosce le regole e le riforme di cui ha bisogno la pubblica amministrazione, sia a livello territoriale che nazionale”.