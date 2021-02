“O’ voi capi’?”: come Lucci prova a spiegare a Salvini perché i ristoranti non possono aprire la sera | VIDEO (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Matteo Salvini continua imperterrito a ripetere: “perché i ristoranti non possono aprire anche a cena?”. E perfino Lucci a Cartabianca si è messo di buzzo buono a cercare di spiegargli che non è una buona idea. Ci sarà riuscito? Nel VIDEO qui sotto potete ammirare il confronto tra il “Capitano” e l’ex Iena, a partire dal minuto 19: Enrico Lucci esordisce al suo ingresso in studio scherzando sui calzini a righe dell’ex ministro dell’Interno. Ma subito incalza il “Capitano” chiedendogli conto delle sue parole: “L’altro giorno ho visto ‘sta notizia che hai detto ‘Qua o si riapre tutto o sarà un disastro’. Allora io ho riflettuto ‘Aoh, ma ‘sta cosa già la sappiamo tutti quanti, non è ‘na grossa novità. La novità è come risolvere ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Matteocontinua imperterrito a ripetere: “nonanche a cena?”. E perfinoa Cartabianca si è messo di buzzo buono a cercare di spiegargli che non è una buona idea. Ci sarà riuscito? Nelqui sotto potete ammirare il confronto tra il “Capitano” e l’ex Iena, a partire dal minuto 19: Enricoesordisce al suo ingresso in studio scherzando sui calzini a righe dell’ex ministro dell’Interno. Ma subito incalza il “Capitano” chiedendogli conto delle sue parole: “L’altro giorno ho visto ‘sta notizia che hai detto ‘Qua o si riapre tutto o sarà un disastro’. Allora io ho riflettuto ‘Aoh, ma ‘sta cosa già la sappiamo tutti quanti, non è ‘na grossa novità. La novità èrisolvere ...

