Nuovo Dpcm Draghi e le novità sul cambio colore delle regioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) . La novità principale emersa dalla riunione riguarda il timing sul cambio di colore delle regioni. Si sarebbe ragionato sulla possibilità che le ordinanze sul passaggio di fascia entrino in vigore il lunedì, e non più la domenica. Una circostanza, questa, che aveva fatto infuriare nelle scorse settimane soprattutto i ristoratori catapultati dalla zona gialla all’arancione, spiazzati nel perdere un giorno festivo di significativa affluenza (e incassi) per cui avevano già fatto scorte e operato in base alle prenotazioni. Attenzione anche alle comunicazioni di eventuali cambi di linea: dovranno arrivare con anticipo rispetto al passato. Si è anche fatta l’ipotesi di coinvolgere il Parlamento nell’adozione dei futuri provvedimenti anti-Covid, quindi con decreti legge, ma per ora si dovrebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) . Laprincipale emersa dalla riunione riguarda il timing suldi. Si sarebbe ragionato sulla possibilità che le ordinanze sul passaggio di fascia entrino in vigore il lunedì, e non più la domenica. Una circostanza, questa, che aveva fatto infuriare nelle scorse settimane soprattutto i ristoratori catapultati dalla zona gialla all’arancione, spiazzati nel perdere un giorno festivo di significativa affluenza (e incassi) per cui avevano già fatto scorte e operato in base alle prenotazioni. Attenzione anche alle comunicazioni di eventuali cambi di linea: dovranno arrivare con anticipo rispetto al passato. Si è anche fatta l’ipotesi di coinvolgere il Parlamento nell’adozione dei futuri provvedimenti anti-Covid, quindi con decreti legge, ma per ora si dovrebbe ...

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - La7tv : #tagada Dai Dpcm di #Conte ai decreti del nuovo premier, cosa è cambiato? L'analisi di Alessandro De Angelis: 'Con… - orizzontescuola : Nuovo Dpcm, Draghi pensa alle misure ma avverte: “I cittadini non sono sudditi. Devono avere il tempo di informarsi” - Cristin91464609 : RT @VujaBoskov: quando tifosi contesta vecchio allenatore e arriva nuovo allenatore che fa stesso schema, tifosi ha problema che non sa più… -