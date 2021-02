Nicola Zingaretti | il carmelitano scalzo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Deve essere stato fatale il “ciao”, perché Barbara, con quell’aria un po’ così, nelle interviste dà del tu. “Ciao”, dopo duecento “ciao Matteo”, cento “ciao Giorgia”, mille “ciao presidente”. Si sa, da quelle parti, le gerarchie contano e c’è solo un presidente. È bastato a trasformare il trash, perché così era visto e non solo dai radical chic, in lode all’impegno democratico. Udite udite, ancora alle prese col problema delle donne di sinistra ignorate per i ministeri, prossimamente penalizzate nei sottosegretari, nel tweet dell’elegia al berlusconismo televisivo in tacco dodici: “@carmelitadurso hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!”. Più o meno quel che un paio di giorni fa le ha detto Rocco Casalino, che vent’anni fa, sulle stesse reti, mostrava le ...