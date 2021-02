Milan, nuovi dettagli sul programma di Ibrahimovic per Sanremo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ibrahimovic, ci siamo, si avvicina il festival di Sanremo e così la partenza verso la riviera ligure di ponente, dove il campione si allenerà Ibra, ci siamo, si avvicina il festival di Sanremo e così la partenza verso la riviera ligure di ponente, dove il campione si allenerà grazie ad un programma stilato dal Milan, come riportato questa mattina dal Corriere della sera: “Il piano antistress di Ibra per Sanremo: tre giorni in Riviera. Si allenerà al mare”. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 LA SITUAZIONE- Per evitare uno stressante avanti ed indietro tutti i giorni, Zlatan si allenerà tre giorni in Riviera insieme a un preparatore del Milan: martedì 2, venerdì 5 e sabato 6. Mercoledì sarà invece regolarmente a San Siro ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021), ci siamo, si avvicina il festival die così la partenza verso la riviera ligure di ponente, dove il campione si allenerà Ibra, ci siamo, si avvicina il festival die così la partenza verso la riviera ligure di ponente, dove il campione si allenerà grazie ad unstilato dal, come riportato questa mattina dal Corriere della sera: “Il piano antistress di Ibra per: tre giorni in Riviera. Si allenerà al mare”. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 LA SITUAZIONE- Per evitare uno stressante avanti ed indietro tutti i giorni, Zlatan si allenerà tre giorni in Riviera insieme a un preparatore del: martedì 2, venerdì 5 e sabato 6. Mercoledì sarà invece regolarmente a San Siro ...

