Migranti, dati del Viminale da invasione: sbarchi aumentati del 77%. 1 profugo su 5 arriva col Covid (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sul fronte dell’accoglienza ai Migranti, sbarchi e Covid, i dati del Viminale parlano chiaro: gli sbarchi sono aumentati del 77%. Non solo: 1 profugo su 5 arriva in Italia positivo al Covid. Cifre e problemi sono decuplicati in due anni. E l’abolizione dei decreti Salvini, che serviva a contenere l’onda d’urto del flusso incessante, non aiuta di certo. «Due anni di frontiere aperte hanno moltiplicato per quindici il carico dell’immigrazione illegale in Italia». A metterlo nero su bianco in un’inchiesta sul tema è il quotidiano Libero. Che, cifre del Viminale alla mano, sottolinea quanto rimarcato a chiare lettere dalla cronaca quotidiana di sbarchi e accoglienza in Italia. Un’analisi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sul fronte dell’accoglienza ai, idelparlano chiaro: glisonodel 77%. Non solo: 1su 5in Italia positivo al. Cifre e problemi sono decuplicati in due anni. E l’abolizione dei decreti Salvini, che serviva a contenere l’onda d’urto del flusso incessante, non aiuta di certo. «Due anni di frontiere aperte hanno moltiplicato per quindici il carico dell’immigrazione illegale in Italia». A metterlo nero su bianco in un’inchiesta sul tema è il quotidiano Libero. Che, cifre delalla mano, sottolinea quanto rimarcato a chiare lettere dalla cronaca quotidiana die accoglienza in Italia. Un’analisi ...

GianniVezzani1 : RT @SecolodItalia1: Migranti, dati del Viminale da invasione: sbarchi aumentati del 77%. 1 profugo su 5 arriva col Covid - SecolodItalia1 : Migranti, dati del Viminale da invasione: sbarchi aumentati del 77%. 1 profugo su 5 arriva col Covid… - Alexanderxxvii1 : RT @Alexanderxxvii1: I dati diffusi dall'Unhcr,hanno mostrato come parte dei migranti accolti nel nostro Paese, tra chi sbarca, non ha i re… - ADM_assdemxmi : RT @Secondowelfare: Quanti sono i minori stranieri non accompagnati che si trovano nel nostro Paese? Dove sono? Da dove vengono? Paolo Moro… - Secondowelfare : Quanti sono i minori stranieri non accompagnati che si trovano nel nostro Paese? Dove sono? Da dove vengono? Paolo… -