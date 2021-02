Massimo Cannoletta | programma tutto suo | fan lo ringraziano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Per l’ex campione dell’Eredità, in tanti propongono unsuo: i fan lopubblicamente. Unin arrivo per? (screenshot video)Ormai è un personaggio della televisione italiana a tutti gli effetti: parliamo del salentino, che dopo la grande esperienza da campione a L’Eredità, da alcune settimane ha trovato una propria collocazione televisiva. Infatti, è uno dei cosiddetti “affetti stabili” della trasmissione del primo pomeriggio di Raiuno ‘Oggi è un altro giorno’. Leggi anche –>dopo L’Eredità protagonista della tv italianascrive su ...

LaEleonora2 : Ciao, è una settimana che ho iniziato a shippare Serena Bortone e Massimo Cannoletta. Ho amato tutto. @serenabortone - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Oggi torna ?”Massimo 5 minuti”? Cosa ci racconterà Massimo Cannoletta? @Massimo20_IT @serenabortone #OggièUnAltroGior… - silviamasotti2 : RT @altrogiornorai1: Oggi torna ?”Massimo 5 minuti”? Cosa ci racconterà Massimo Cannoletta? @Massimo20_IT @serenabortone #OggièUnAltroGior… - BELLA782357341 : RT @altrogiornorai1: Oggi torna ?”Massimo 5 minuti”? Cosa ci racconterà Massimo Cannoletta? @Massimo20_IT @serenabortone #OggièUnAltroGior… - altrogiornorai1 : Oggi torna ?”Massimo 5 minuti”? Cosa ci racconterà Massimo Cannoletta? @Massimo20_IT @serenabortone… -

Per l'ex campione dell'Eredità, in tanti propongono un programma tutto suo: i fan lo ringraziano pubblicamente. Ormai è un personaggio della televisione italiana a tutti gli effetti: parliamo del salentino ...E anche se, il super campione pugliese che è rimasto al timone del gioco presentato da Flavio Insinna per oltre 50 puntate, ormai non c'è più le serate passano al volo con altri e ...Per l'ex campione dell'Eredità Massimo Cannoletta, in tanti propongono un programma tutto suo: i fan lo ringraziano pubblicamente.Torna l'appuntamento con Serena Bortone e il talk show Oggi è un altro giorno , in onda su Rai1 dalle 14 dal lunedì al ...