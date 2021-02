Jannik Sinner a sorpresa fuori a Montpellier. Molto bene Sonego e Marcora (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Buone notizie a metà per quanto riguarda il tennis maschile. Purtroppo infatti si è interrotto prematuramente il cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP 250 di Montpellier. A rendere meno amara la pillola però ci hanno pensato fortunatamente Lorenzo Sonego e Roberto Marcora. Il primo, sempre a Montpellier, si è preso i quarti di finale mentre il secondo ha battuto Ernest Gulbis ed è potuto avanzare così agli ottavi di finale del torneo di Singapore. Sinner fermato da Bedene (e dalla schiena…) Non era una partita facile quella di Jannik Sinner nel suo match d’esordio dell’ ATP 250 di Montpellier contro lo sloveno Aljaz Bedene. Incontrava infatti un avversario che lo aveva battuto in ben due precedenti su tre. Così ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Buone notizie a metà per quanto riguarda il tennis maschile. Purtroppo infatti si è interrotto prematuramente il cammino dinel torneo ATP 250 di. A rendere meno amara la pillola però ci hanno pensato fortunatamente Lorenzoe Roberto. Il primo, sempre a, si è preso i quarti di finale mentre il secondo ha battuto Ernest Gulbis ed è potuto avanzare così agli ottavi di finale del torneo di Singapore.fermato da Bedene (e dalla schiena…) Non era una partita facile quella dinel suo match d’esordio dell’ ATP 250 dicontro lo sloveno Aljaz Bedene. Incontrava infatti un avversario che lo aveva battuto in ben due precedenti su tre. Così ...

