Giustizia: Verini, 'concentriamoci su tempi processi, prescrizione diventerebbe residuale' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb (Adnkronos) - "I tempi, secondo me, sono maturi per raggiungere una sintesi in Parlamento sulla Giustizia. L'Europa stessa pone come condizione che si facciano delle riforme per sostenere gli investimenti previsti dal Recovery". Lo ha detto Walter Verini, responsabile Giustizia del Pd a 'Immagina', la web radio del Partito democratico. "Investimenti tra l'altro per la digitalizzazione, per l'ammodernamento delle sedi giudiziarie, per le risorse umane, ossia magistrati e personale di cancelleria. Ma se i tempi dei processi rimangono gli stessi, si può anche investire ma i motivi di ritardo permangono. Perdurando così i danni per i cittadini e per il Paese, e disperdendo l'efficacia di eventuali investimenti. Così vale per la PA. Per la Giustizia c'è qualche ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb (Adnkronos) - "I, secondo me, sono maturi per raggiungere una sintesi in Parlamento sulla. L'Europa stessa pone come condizione che si facciano delle riforme per sostenere gli investimenti previsti dal Recovery". Lo ha detto Walter, responsabiledel Pd a 'Immagina', la web radio del Partito democratico. "Investimenti tra l'altro per la digitalizzazione, per l'ammodernamento delle sedi giudiziarie, per le risorse umane, ossia magistrati e personale di cancelleria. Ma se ideirimangono gli stessi, si può anche investire ma i motivi di ritardo permangono. Perdurando così i danni per i cittadini e per il Paese, e disperdendo l'efficacia di eventuali investimenti. Così vale per la PA. Per lac'è qualche ...

TV7Benevento : Giustizia: Verini, 'concentriamoci su tempi processi, prescrizione diventerebbe residuale'... - Carmela_oltre : RT @francofontana43: “Sì alla prescrizione processuale per fasi: basta guerre, dal ddl penale al carcere la svolta è possibile” Sulla Giust… - dariochierchia : RT @francofontana43: “Sì alla prescrizione processuale per fasi: basta guerre, dal ddl penale al carcere la svolta è possibile” Sulla Giust… - francofontana43 : “Sì alla prescrizione processuale per fasi: basta guerre, dal ddl penale al carcere la svolta è possibile” Sulla Gi… -