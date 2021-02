“Frantumate tibia e perone della gamba destra” | gravissimo incidente per il GOAT del golf

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Paura per Tiger Woods. Ilista classe ’75 è stato coinvolto in una Ranchos Palos Verdes, nella contea di Los Angeles. Eldrick Tont Woods – questo il vero nome delista, forse il più fortestoria con 110 tornei professionistici vinti in oltre 20 anni di carriera – è stato estratto dal suo mezzo con diverse fratture esposte alle gambe. Secondo quanto riportato dalle autorità californiane (lo stesso Woods è di O.C.) l’è avvenuto poco dopo le 7 del mattino (ora locale) mentre si stava recando presso una redazione di una Tv. L’riguarderebbe solo la sua auto, un Suv, finita fuori strada e ribaltatasi. pic.twitter.com/vZitnFV0YA — Tiger Woods (@TigerWoods) February 24, 2021 Woods è stato quindi ...