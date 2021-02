zazoomblog : Desio focolaio covid nel reparto di ortopedia dell’ospedale: positivi 12 pazienti e 3 operatori sanitari - #Desio… - ilNotiziarioInd : Desio, focolaio covid nel reparto di ortopedia dell’ospedale: positivi 12 pazienti e 3 operatori sanitari… - Miti_Vigliero : Focolaio Covid nel reparto di ortopedia di Desio: contagiati 12 pazienti e 3 operatori sanitari - GiulianaDaniel2 : RT @Lgiova66: Focolaio #Covid in ortopedia, reparto isolato all’ospedale di #Desio #Monza #regioneLombardia - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Covid, focolaio all’ospedale di Desio: inaccessibile il reparto di ortopedia #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Desio focolaio

Fanpage.it

Covid in Ortopedia all'ospedale di, in provincia di Monza e Brianza. Tredici i pazienti positivi, oltre il 50 per cento dei ricoverati, ma anche tre operatori contagiati. A riportarlo è ...Undi Covid - 19 è scoppiato nel reparto di ortopedia dell'ospedale di, in provincia di Monza e Brianza . Oltre la metà dei pazienti ricoverati sono risultati positivi al tampone, così ...Il contagio cancella la quaresima nelle parrocchie di Agrate, Omate e Caponago. Garantite solo la messa prefestiva delle 17 e la festiva delle 10 su Youtube ...“Cultura whatever it takes” si legge in uno degli striscioni mostrati dai lavoratori dello spettacolo scesi in piazza a Largo Argentina, a Roma.