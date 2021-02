Degrado e crolli | viaggio nell’abbandono del centro storico di Napoli

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Bella e perduta. A parlare diviene in mente il titolo di questo documentario del 2015, non a caso ambientato proprio in Campania. Una città il cuiè Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1995, con le sue chiese, i suoi palazzi nobiliari, i decumani e i castelli che cingono tutt’oggi il percorso delle L'articolo proviene da Inews.it.

magicaGrmente22 : RT @Striscia: Sembra Venezia ma non è... @JimmyGhione -

Ultime Notizie dalla rete : Degrado crolli

Inews24

... e c'è da proseguire quella manutenzione programmata di cui ha più volte parlato Massimo Osanna che può preveniresempre in agguato per un museo a cielo aperto come è da oltre 270 ...Un declino inarrestabile anche per la vetustà della facciata e della pensilina che da oltre un ventennio, dal lato della passeggiata sulla centralissima via Cavour, contagia con il suotutta ...Un centro storico che si sgretola. Crolli e degrado nonostante i fondi europei messi a disposizione. Il nostro "tour" nella bellezza ferita ...Un esempio: Alessandro Gassmann condivide la foto delle scale mobili nel degrado e scrive “Roma ... amministrata da Giovanni Mottura, dopo il crollo dell’utenza legato alla pandemia.