Covid | l’ospedale Sacco si prepara all’aumento dei ricoveri | “Siamo incrementando i letti in terapia intensiva Pronti a eventuale emergenza”

"Come coordinamento delle terapie intensive, la Regione Lombardia si è mossa molto precocemente e rapidamente: in queste ore stiamo aumentando i posti letto di tutti gli ospedali, di Milano e lombardi, per arrivare almeno a circa 700 letti disponibili. Siamo Pronti per affrontare un'eventuale emergenza". Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Emanuele Catena, primario del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sacco di Milano. Rispondendo poi alla domanda su quale modello di mascherina sia meglio usare, Catena ha spiegato che innanzitutto serve "un uso corretto della mascherina, che deve coprire il naso e deve essere indossata con una buona aderenza. La mascherina chirurgica protegge gli altri, ma ha uno scarso livello di ...

