Congo | scatta l’obbligo di avviso per gli ambasciatori che lasciano Kinshasa

ROMA – Gli ambasciatori e gli altri responsabili e rappresentanti di missioni internazionali non potranno più lasciare Kinshasa per recarsi in altre regioni della Repubblica democratica del Congo senza previa comunicazione al ministero degli Esteri locale. La decisione è stata adottata nel corso di un consiglio di sicurezza, convocato ieri al palazzo presidenziale dal capo dello Stato Felix Tshisekedi.

