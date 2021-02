Cagliari | le ultime dall’allenamento | Sottil a parte

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Doppia seduta per ilad Assemini in vista del match di domenica pomeriggio contro il Crotone: leDoppia seduta per ilad Assemini in vista del match di domenica pomeriggio contro il Crotone. Questo il report del club: «Doppia seduta di allenamento per ildi mister Semplici che al Centro sportivo di Assemini continua la preparazione alla partita di domenica pomeriggio a Crotone (ore 15, diretta Dazn). La seduta mattutina ha visto la squadra impegnata in lavori di reparto, cui hanno fatto seguito una serie di esercitazioni tecnico-tattiche. Il programma del pomeriggio ha compreso nuovi esercizi di tecnica e tattica: a chiudere la giornata una partita a ranghi misti su campo ridotto. Andrea Carboni regolarmente in gruppo; Riccardoha proseguito la sua ...

Gli ospiti ora sono undicesimi in classifica con 26 punti, a più undici sulterzultimo. ... Antonio Conte , sembra orientato a non cambiare nulla rispetto a quanto visto nelleuscite. ...Prima del Torino non avevamo mai pensato di cambiare, perché speravamo ed eravamo convinti che tutto potesse cambiare. Non si può sbattere sempre contro un muro, anche se una storia ha lunghi momenti ...