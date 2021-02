Benno Neumair pronto a parlare: le ultime notizie da Bolzano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono quasi passati due mesi da quando Laura e Peter Neumair sono scomparsi nel nulla. Il cadavere di Laura Perselli è stato ritrovato ormai oltre 20 giorni fa mentre si cerca nelle acque dell’Adige, quello di Peter. Benno Neumair in carcere, accusato di aver ucciso sua madre e suo padre, fino a questo momento non ha voluto mai parlare. Dicono di lui che ha pianto quando ha saputo che il cadavere di sua madre è stato trovato. Ma oggi arriva una novità da Bolzano. Benno pare abbia deciso di parlare, di dire la sua su quanto accaduto. Si tratta di una indiscrezione. Secondo Roberta Bruzzone, ascoltata a La vita in diretta da Alberto Matano, Benno potrebbe arrivare a confessare cercando però anche una perizia psichiatrica. Cosa che a detta della Bruzzone, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono quasi passati due mesi da quando Laura e Petersono scomparsi nel nulla. Il cadavere di Laura Perselli è stato ritrovato ormai oltre 20 giorni fa mentre si cerca nelle acque dell’Adige, quello di Peter.in carcere, accusato di aver ucciso sua madre e suo padre, fino a questo momento non ha voluto mai. Dicono di lui che ha pianto quando ha saputo che il cadavere di sua madre è stato trovato. Ma oggi arriva una novità dapare abbia deciso di, di dire la sua su quanto accaduto. Si tratta di una indiscrezione. Secondo Roberta Bruzzone, ascoltata a La vita in diretta da Alberto Matano,potrebbe arrivare a confessare cercando però anche una perizia psichiatrica. Cosa che a detta della Bruzzone, ...

