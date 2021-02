Bando mense scolastiche | la Lega | ' Nel piatto vanno pochi prodotti a km zero'

Nadia_02101968 : RT @agoralazio: Scuola: con bando mense Roma Capitale e Regione Lazio affossano i prodotti agricoli del Lazio - agoralazio : Scuola: con bando mense Roma Capitale e Regione Lazio affossano i prodotti agricoli del Lazio - FabrizioSantori : RT @lega_lazio_agr: È inaccettabile che Roma Capitale e la Regione Lazio abbiano dimenticato il nostro territorio nel bando delle mense sco… - FabrizioSantori : Scuola - Santori (Lega): 'Bando mense dimentica i prodotti agricoli del Lazio' - - Etrurianews : ROMA - 'E' inaccettabile che Roma Capitale nel bando di gara per le mense scolastiche abbia quasi totalmente diment… -

Ultime Notizie dalla rete : Bando mense

Paolo Gianlorenzo

Piatti amari nellescolastiche. Il nuovoper i refettori di Roma parte in salita: pochi prodotti a km 0, scoppia la polemica. L'attesa per il nuovo(per un servizio che durerà 5 anni) è altissima, non ...ROMA - 'E' inaccettabile che Roma Capitale neldi gara per lescolastiche abbia quasi totalmente dimenticato il territorio regionale e il suo immenso patrimonio agricolo. Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, responsabile del ...Piatti amari nelle mense scolastiche. Il nuovo bando per i refettori di Roma parte in salita: pochi prodotti a km 0, scoppia la polemica. L'attesa per il nuovo bando (per un servizio ...La mensa è diventata la porta di accesso ai tanti servizi messi in atto ed è diventata il punto di riferimento di tante persone che hanno bisogno di aiuto. Il tutto grazie anche al contributo di 8.044 ...