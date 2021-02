Atalanta-Real Madrid, Zidane: “Qualificazione ancora in bilico” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “L’Atalanta è una squadra forte e oggi l’ha dimostrato. La partita è stata difficile anche in superiorità numerica ma siamo riusciti a segnare e questo è importante. La Qualificazione è ancora sul 50% e 50% ma il risultato di oggi è positivo”. Lo ha detto Zinedine Zidane dopo la vittoria del suo Real Madrid per 1-0 sul campo dell’Atalanta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, c’è anche spazio per una battuta sul gol decisivo di Mendy: “Sono contento per lui. Ce l’ha quei colpi col destro”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) “L’è una squadra forte e oggi l’ha dimostrato. La partita è stata difficile anche in superiorità numerica ma siamo riusciti a segnare e questo è importante. Lasul 50% e 50% ma il risultato di oggi è positivo”. Lo ha detto Zinedinedopo la vittoria del suoper 1-0 sul campo dell’nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, c’è anche spazio per una battuta sul gol decisivo di Mendy: “Sono contento per lui. Ce l’ha quei colpi col destro”. SportFace.

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - fanpage : Saltano le norme anti Covid a Bergamo, una delle città più colpite dalla pandemia #AtalantaRealMadrid - rtl1025 : ? L'#Atalanta perde in casa 1-0 contro il #RealMadrid ma tiene testa agli spagnoli in 10 uomini contro 11 per oltre… - Andryisxe81 : RT @DottorStrowman2: Chissà cosa avrebbero pensato i milanisti del 2007 se gli avessero rivelato che nel 2021 i loro discendenti avrebbero… -