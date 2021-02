Antonio Catricalà morto, ipotesi suicidio per l’ex Garante Antitrust (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Antonio Catricalà suicidio, è questa la pista che gli inquirenti stanno seguendo dopo il rinvenimento del corpo dell’esperto politico. Antonio Catricalà morto. La notizia ha sconvolto il mondo della politica italiana dopo la scoperta del corpo dell’esperto professore, avvenuta nella mattinata di mercoledì 24 febbraio 2021. Aveva ricoperto, tra le altre, la carica di sottosegretario L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 febbraio 2021), è questa la pista che gli inquirenti stanno seguendo dopo il rinvenimento del corpo dell’esperto politico.. La notizia ha sconvolto il mondo della politica italiana dopo la scoperta del corpo dell’esperto professore, avvenuta nella mattinata di mercoledì 24 febbraio 2021. Aveva ricoperto, tra le altre, la carica di sottosegretario L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

