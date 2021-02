Anna Tatangelo compie uno strappo alla regola, ma per un valido motivo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Anna Tatangelo ieri ha deciso di compiere un piccolo strappo alla regola: ecco che cos’ha fatto la cantante, un piccolo peccato di gola. Anna Tatangelo nella giornata di ieri si è concessa un piccolo sgarro nella sua dieta che ormai segue da anni per mantenere il suo fisico sempre in forma e tonico. La cantante Leggi su youmovies (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ieri ha deciso dire un piccolo: ecco che cos’ha fatto la cantante, un piccolo peccato di gola.nella giornata di ieri si è concessa un piccolo sgarro nella sua dieta che ormai segue da anni per mantenere il suo fisico sempre in forma e tonico. La cantante

SerieTvserie : Il Cantante Mascherato, quattro duetti per la finale. Arrivano Anna Tatangelo, Rita Pavone, Cristina D’Avena e Red… - magixludo : RT @ZeusMega: Venerdì Anna Tatangelo duetta con Lupo e Red Canzian con Farfalla. Amerei se in realtà sono loro Farfalla e Pappagallo, sareb… - magixludo : RT @8antonio8989: Red Canzian in duetto con la Farfalla e Anna Tatangelo con il Lupo Anna Tatangelo = Farfalla Red = Lupo Amerei #IlCantan… - frandemartino : RT @cmqpiena: Mi dispiace molto per i fan dei Daft Punk, posso soltanto consigliarvi di essere fan di Anna Tatangelo perché lei non vi delu… - andreapalazzo2 : RT @bubinoblog: BOOM! Venerdì arrivano i duetti a #IlCantanteMascherato! Anna Tatangelo canta con Lupo Red Canzian canta con Farfalla Rita… -