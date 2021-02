Vaccino anti-Covid, Moratti annuncia un cambio di strategia in Lombardia: “Saranno concentrati nelle aree più colpite dal contagio” (Di martedì 23 febbraio 2021) La direzione Welfare della Regione Lombardia e il consulente Guido Bertolaso hanno deciso di “rimodulare la strategia vaccinale” come “strumento di contenimento del contagio“. Lo ha annunciato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, durante le comunicazioni in consiglio regionale. nelle somministrazione delle dosi sarà data priorità ai Comuni dove ci sono i focolai con lo scopo, ha spiegato, di evitare di riempire gli ospedali. “Si è deciso di utilizzare una rimodulazione della strategia vaccinale come strumento prioritario di contenimento del contagio: verranno concentrati nei limiti del possibile e delle linee guida del ministero le vaccinazioni partendo dai Comuni al confine tra la provincia di Brescia e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) La direzione Welfare della Regionee il consulente Guido Bertolaso hanno deciso di “rimodulare lavaccinale” come “strumento di contenimento del“. Lo hato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia, durante le comunicazioni in consiglio regionale.somministrazione delle dosi sarà data priorità ai Comuni dove ci sono i focolai con lo scopo, ha spiegato, di evitare di riempire gli ospedali. “Si è deciso di utilizzare una rimodulazione dellavaccinale come strumento prioritario di contenimento del: verrannonei limiti del possibile e delle linee guida del ministero le vaccinazioni partendo dai Comuni al confine tra la provincia di Brescia e di ...

