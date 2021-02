Traffico Roma del 23-02-2021 ore 12:30 (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane con rallentamenti servizio rallentato Per consentire un intervento tecnico nella stazione di Battistini le metropolitane B e C ma ricordiamo la chiusura delle stazioni di Castro Pretorio e di Policlinico prosegue la limitazione al percorso della linea tram 3 per i lavori in via Marmorata la linea tranviaria è sostituita da bus tra Piazzale Ostiense Porta San Paolo e Viale Trastevere e questo fino a venerdì 16 febbraio chiusa via di Torrevecchia vicino alla via Trionfale deviate le linee bus della zona per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane con rallentamenti servizio rallentato Per consentire un intervento tecnico nella stazione di Battistini le metropolitane B e C ma ricordiamo la chiusura delle stazioni di Castro Pretorio e di Policlinico prosegue la limitazione al percorso della linea tram 3 per i lavori in via Marmorata la linea tranviaria è sostituita da bus tra Piazzale Ostiense Porta San Paolo e Viale Trastevere e questo fino a venerdì 16 febbraio chiusa via di Torrevecchia vicino alla via Trionfale deviate le linee bus della zona per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ...

canaledieci : Roma, ancora due giorni di blocco del traffico: ecco quando - canaledieci : Paesaggio spettrale e traffico rallentato anche per la presenza della nebbia che avvolge la città - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-02-2021 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - rep_roma : Roma, guerra del traffico in via La Spezia: Raggi in ritirata, i comitati di San Giovanni vicini alla vittoria [di… -