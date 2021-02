Tg Ambiente, edizione del 23 febbraio 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) “Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta”: il presidente del consiglio Mario Draghi lo ha detto nel suo discorso programmatico al Parlamento, un intervento che conferma la centralità dei temi ambientali nell’azione del suo esecutivo. “Il riscaldamento del pianeta ha effetti diretti sulle nostre vite e sulla nostra salute, dall’inquinamento, alla fragilità idrogeologica, all’innalzamento del livello dei mari che potrebbe rendere ampie zone di alcune città litoranee non più abitabili”, ha avvertito Draghi. “Proteggere il futuro dell’ambiente, conciliandolo con il progresso e il benessere sociale, richiede un approccio nuovo”, ha precisato, parlando di “una sfida poliedrica che vede al centro l’ecosistema in cui si svilupperanno tutte le azioni umane”. TUTELA AMBIENTE IN COSTITUZIONE, DRAGHI RILANCIA Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) “Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta”: il presidente del consiglio Mario Draghi lo ha detto nel suo discorso programmatico al Parlamento, un intervento che conferma la centralità dei temi ambientali nell’azione del suo esecutivo. “Il riscaldamento del pianeta ha effetti diretti sulle nostre vite e sulla nostra salute, dall’inquinamento, alla fragilità idrogeologica, all’innalzamento del livello dei mari che potrebbe rendere ampie zone di alcune città litoranee non più abitabili”, ha avvertito Draghi. “Proteggere il futuro dell’ambiente, conciliandolo con il progresso e il benessere sociale, richiede un approccio nuovo”, ha precisato, parlando di “una sfida poliedrica che vede al centro l’ecosistema in cui si svilupperanno tutte le azioni umane”. TUTELA AMBIENTE IN COSTITUZIONE, DRAGHI RILANCIA

maxmuggianu : RT @Seraphicum: #tuttoèconnesso: lavoro, ambiente e futuro. In #SBi uno spazio di riflessione sui temi della 49ma edizione della Settimana… - cisambiente : ?? Waste to Methane, start-up innovativa costituita per la realizzazione di impianti di produzione biometano ottenut… - Fiamma_60 : RT @Seraphicum: #tuttoèconnesso: lavoro, ambiente e futuro. In #SBi uno spazio di riflessione sui temi della 49ma edizione della Settimana… - Seraphicum : #tuttoèconnesso: lavoro, ambiente e futuro. In #SBi uno spazio di riflessione sui temi della 49ma edizione della Se… - ursulapala : RT @MakerFaireRome: +++ #PremioImpresaAmbiente: i vincitori! +++ Si è conclusa l'VIII edizione del più alto riconoscimento italiano per le… -