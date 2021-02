Simpson, Shearer troppo “bianco” per doppiare il Dottor Hibbert: “D’ora in poi useremo un attore nero” (Di martedì 23 febbraio 2021) Los Angeles, 23 feb – I Simpson hanno scaricato lo storico doppiatore Harry Shearer, la voce del personaggio afroamericano del Dottor Hibbert, perché è bianco: al suo posto, l’attore nero Kevin Michael Richardson. I Simpson e il nuovo politicamente corretto La serie animata più longeva nella storia della televisione si unisce nuovamente alla lista dei titoli che prendono decisioni di casting più “sensibili” alle questioni razziali. Come riportato da The Wrap, il Dottor Julius Hibbert sarà ora doppiato dall’attore nero Richardson, 56 anni, che ha già fornito la voce per diversi ruoli nello spettacolo, come le serie animate I Griffin e American Dad. Il Dottor ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 febbraio 2021) Los Angeles, 23 feb – Ihanno scaricato lo storico doppiatore Harry, la voce del personaggio afroamericano del, perché è: al suo posto, l’Kevin Michael Richardson. Ie il nuovo politicamente corretto La serie animata più longeva nella storia della televisione si unisce nuovamente alla lista dei titoli che prendono decisioni di casting più “sensibili” alle questioni razziali. Come riportato da The Wrap, ilJuliussarà ora doppiato dall’Richardson, 56 anni, che ha già fornito la voce per diversi ruoli nello spettacolo, come le serie animate I Griffin e American Dad. Il...

