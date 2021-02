Salvini è la “segretaria” del governo: i ristoratori contestano Matteo (anche se scende in piazza con loro) | VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) É diventata molto dura per Salvini barcamenarsi tra le esigenze di chi gli chiede di stare al governo, per monitorare i miliardi del Recovery Fund, e il rendersi conto che gli è impossibile come faceva una volta poter strillare a piacimento sulla qualunque, dagli sbarchi, ai miliardi che devono essere elargiti, per passare dalle giravolte continue su aperture e chiusure in emergenza COVID. Ora quel posto così comodo lo ha occupato Giorgia Meloni che infatti non perde occasione per soffiare sul fuoco. Ottenendo anche dei risultati nei consensi, almeno per il momento, mente il prode “Capitano” frana sui social e neanche le fotine pucciose con la figlioletta riescono a conquistare i cuori verdi dei suoi seguaci che spesso gli rimproverano l’alleanza con il nemico. Salvini ci ha provato a fare la voce ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) É diventata molto dura perbarcamenarsi tra le esigenze di chi gli chiede di stare al, per monitorare i miliardi del Recovery Fund, e il rendersi conto che gli è impossibile come faceva una volta poter strillare a piacimento sulla qualunque, dagli sbarchi, ai miliardi che devono essere elargiti, per passare dalle giravolte continue su aperture e chiusure in emergenza COVID. Ora quel posto così comodo lo ha occupato Giorgia Meloni che infatti non perde occasione per soffiare sul fuoco. Ottenendodei risultati nei consensi, almeno per il momento, mente il prode “Capitano” frana sui social e nele fotine pucciose con la figlioletta riescono a conquistare i cuori verdi dei suoi seguaci che spesso gli rimproverano l’alleanza con il nemico.ci ha provato a fare la voce ...

PazuDaemon : Hanno mandato la segretaria in piazza (SALVINI) dicono i ristoratori, mandiamoli a casa, sì, ma come? - Dinovicino : @GuidoCrosetto Dott. Crosetto io non sono un suo simpatizzante ma sono un suo ammiratore perché usa sempre modi pac… - maccarimiranda : Se avessi una torre di 10 piani comincerei a buttarne giù 2 alla volta Film i pupari Berlusconi Verdini produttori… - Giorgio61408849 : @myrtamerlino Anche lei ? Dalla padella nella brace... che insulta una donna ? Certo i sinistri possono insultare g… -

Cento euro per cenare (in streaming) con Sala ... segretaria metropolitana del Pd che organizza l'evento con un doppio slogan 'Chiamami ancora ... E il leader della Lega Matteo Salvini è tornato ieri a stringere i tempi sul candidato del centrodestra, ...

Pure l'Anpi sta con Meloni. La solidarietà di Draghi Tutta la mia solidarietà e il mio abbraccio a Giorgia Meloni', dice Matteo Salvini. Silvio ... Da donna a donna, Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, stigmatizza 'gli insulti sessisti, un ...

