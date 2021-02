Ragazza morta a Napoli a settembre | trans arrestato in blitz antidroga

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tra le 24 persone arrestate dai carabinieri, per le quali il gip diNord ha disposto il carcere, c' anche Cira Migliore , detto Ciro, ilgender fidanzato con Maria Paola Gaglione, la ...

Agenzia ANSA

... per le quali il gip di Napoli Nord ha disposto il carcere, c' anche Cira Migliore , detto Ciro, il transgender fidanzato con Maria Paola Gaglione, la giovanela notte tra il 10 e 11 settembre ...Per recuperare i resti dellasono dovuti intervenire sul posto i Vigili del Fuoco. È ... 47 anni, è una donna originaria dell'Albania, da 10 anni in Italia e regolare sul territorio,...