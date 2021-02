Pensioni | cosa aspettarsi da Draghi dopo lo stop di Quota 100

(Di martedì 23 febbraio 2021) Come cambierà il sistemastico con l’avvento del Governo? Addio a100, al vaglio tre ipotesi per gestire leIl temaè stato il grande assente del nuovo programma di Governo. All’indomani della scadenza di100 i cittadini si aspettavano più informazioni ma non sono arrivate. La riforma introdotta dal primo governo Conte infatti scadrà il 21 Dicembre 2021, ad oggi il Presidente del Consiglio Marioha confermato che100 non sarà prorogata. Il progetto di riforma dl sistemastico fu fortemente voluto dai pentastellati in coabitazione con la Lega. La stessa Lega che oggi preme sull’acceleratore e chiede di superare100. “A breve – dichiara, in ...

RobertoProiett1 : @FranchiniGiuse1 @Rinaldi_euro Forse Elsa sapeva cosa stesse facendo con la sua riforma delle pensioni? Perché se S… - screamvqueens : @Luciana12827144 @ultimenotizie MA SERIAMENTE? Questa signora ha fatto questo perchè NON AVEVA NESSUNO CHE POTEVA A… - erretti42 : @mameli54 Ricordo comunque che la fine di quota 100 era già nel programma del Governo Conte che infatti non l’ha r… - Piergiulio58 : Pensioni, cosa farà Draghi? La fine di Quota 100 e le ipotesi di riforma della previdenza: cosa cambierà. - mittdolcino : Evvai... W Draghi allora! Italiani, siete contenti????? DI farvi fare il clistere??? Ossia meno pensioni? E più tas… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni cosa

... mai invece la parola ''. Quale il passaggio che potrà portare una fortissima carica di ... Guardando il mondo per quello che è, non persembra. Nel mondo giornalistico only bad news are ...cambia per i clienti dell'ex Ubi Hanno ricevuto con una lettera il nuovo Iban e il nuovo ... quindi le operazioni come i bonifici più utilizzati, l'accredito di stipendio e, il pagamento ...Ecco il calendario completo delle pensioni nei prossimi 3 mesi . Come stabilito dal capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Bor ...Da tempo i lavoratori precoci confidano di poter ottenere la quota 41 per tutti, dopo la delusione per non aver ottenuto altro dal Governo giallo-verde se non la quota 100, ora in tanti confidano nel ...