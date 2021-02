Nel testo di Arnica di Gio Evan a Sanremo 2021 una cura contro i traumi dell’anima (Di martedì 23 febbraio 2021) Arnica di Gio Evan segna l’esordio del cantautore di Molfetta al Festival di Sanremo 2021. Per l’occasione Giovanni Giancaspro, questo il nome di battesimo, presenta un brano con tante metafore sul dolore e sulla cura da ogni patema d’animo. Per questo Gio Evan sceglie Arnica, un riferimento alla lozione che si applica nelle zone doloranti del corpo per trovare sollievo, e ne trae spunto per cercare di alleviare i dolori dell’anima con la potenza di una canzone. L’artista ha riferito che il suo brano sarà una poesia, la declinazione cui ricorre in ogni sua produzione. Arnica di Gio Evan gioca anche sulla natura contraddittoria dell’uomo: anche se una brutta vicenda ci ha feriti siamo comunque pronti a riviverla. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 febbraio 2021)di Giosegna l’esordio del cantautore di Molfetta al Festival di. Per l’occasione Giovanni Giancaspro, questo il nome di battesimo, presenta un brano con tante metafore sul dolore e sullada ogni patema d’animo. Per questo Giosceglie, un riferimento alla lozione che si applica nelle zone doloranti del corpo per trovare sollievo, e ne trae spunto per cercare di alleviare i doloricon la potenza di una canzone. L’artista ha riferito che il suo brano sarà una poesia, la declinazione cui ricorre in ogni sua produzione.di Giogioca anche sulla natura contraddittoria dell’uomo: anche se una brutta vicenda ci ha feriti siamo comunque pronti a riviverla. ...

