Live-Non è la D’Urso chiude in anticipo: le indiscrezioni (Di martedì 23 febbraio 2021) Lo show Live-Non è la D’Urso, condotto in prima serata da Barbara D’Urso, potrebbe essere presto chiuso in anticipo: le indiscrezioni parlano di ascolti bassi, ma soprattutto di rinnovi ai palinsesti Mediaset. Una notizia che arriva “a ciel sereno” e che indubbiamente molti fan non si aspettavano, dal momento che la stessa conduttrice condivide spesso gli ascolti raggiunti in maniera entusiasta, ringraziando i fan con il classico “caffeuccio”. Da ormai svariati mesi, la D’Urso è protagonista indiscussa della domenica sera: con la sua figura frizzante e carismatica, ha portato un tocco di novità nelle case degli italiani, proponendo anche tematiche attuali e naturalmente il suo amato gossip, con chiacchiericcio annesso. Immancabile, poi, l’appuntamento delle sfere: un momento che ... Leggi su dilei (Di martedì 23 febbraio 2021) Lo show-Non è la, condotto in prima serata da Barbara, potrebbe essere presto chiuso in: leparlano di ascolti bassi, ma soprattutto di rinnovi ai palinsesti Mediaset. Una notizia che arriva “a ciel sereno” e che indubbiamente molti fan non si aspettavano, dal momento che la stessa conduttrice condivide spesso gli ascolti raggiunti in maniera entusiasta, ringraziando i fan con il classico “caffeuccio”. Da ormai svariati mesi, laè protagonista indiscussa della domenica sera: con la sua figura frizzante e carismatica, ha portato un tocco di novità nelle case degli italiani, proponendo anche tematiche attuali e naturalmente il suo amato gossip, con chiacchiericcio annesso. Immancabile, poi, l’appuntamento delle sfere: un momento che ...

Link4Universe : QUESTA SERA alle ore 20.00, conferenza NASA per mostrarci nuovi VIDEO E AUDIO da #Perseverance, da #Marte! Io sarò… - fanpage : 'Live non è la D'Urso' verso la chiusura anticipata' #23febbraio - rtl1025 : ???? #Amadeus : 'Sarà un #Sanremo2021 giovane all'insegna della #GenerazioneZ, non solo nella musica e negli artisti… - leyrahexia : RT @fridayiminI0ve: chi vuole una teoria complottista sul fatto che 4lba parietti ha fatto chiudere live non è la d’urso perché domenica è… - fu_n_n_y : @Mascia92800243 @GFVIP_Official @alfosignorini @EliaAntonella @pupoghinazzi Certo ama , ora nel 2021 a causa di pro… -