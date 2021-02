LE RESTRIZIONI E I LOCKDOWN “UNA FRODE SCIENTIFICA GLOBALE DI PROPORZIONI SENZA PRECEDENTI”, AFFERMA L’UHP (Di martedì 23 febbraio 2021) Messaggio di avviso internazionale sul COVID-19. United Health Professionals Professionisti United Health Portiamo all’attenzione dei nostri lettori questa importante dichiarazione internazionale di operatori sanitari, medici e scienziati, che è stata inviata ai governi di trenta paesi Di seguito è riportato il testo completo che è stato inviato ai governi. Link al documento originale : Molto urgente: messaggio di avviso proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Messaggio di avviso internazionale sul COVID-19. United Health Professionals Professionisti United Health Portiamo all’attenzione dei nostri lettori questa importante dichiarazione internazionale di operatori sanitari, medici e scienziati, che è stata inviata ai governi di trenta paesi Di seguito è riportato il testo completo che è stato inviato ai governi. Link al documento originale : Molto urgente: messaggio di avviso proviene da Database Italia.

tormalina33 : LE RESTRIZIONI E I LOCKDOWN 'UNA FRODE SCIENTIFICA GLOBALE DI PROPORZIONI SENZA PRECEDENTI', AFFERMA L'UHP - Databa… - paceinguerra : RT @IaconaRiccardo: Covid, Gimbe: “Aumentano i casi a causa delle varianti, allerta in 41 province. Restrizioni mirate e rapide per evitare… - N2R_ceo : RT @Cartabellotta: Report @GIMBE ??Per evitare #lockdown più estesi introdurre tempestivamente restrizioni in aree con elevato incremento %… - fmonaldi65 : RT @Cartabellotta: Report @GIMBE ??Per evitare #lockdown più estesi introdurre tempestivamente restrizioni in aree con elevato incremento %… - iirpo : RT @Cartabellotta: Report @GIMBE ??Per evitare #lockdown più estesi introdurre tempestivamente restrizioni in aree con elevato incremento %… -