La Top Ten delle Iene di chi guadagna di più in Parlamento | in testa c’è Renzi Ma Di Maio…

Roma, 23 feb – Matteo Renzi guida la classifica di chi guadagna di più da quando ha iniziato l'attività politica a livello nazionale: lo fanno sapere le Iene, che hanno fatto i conti in tasca (è proprio il caso di dirlo) ai politici. Il reddito del leader di Italia Viva è lievitato della cifra record di 938.890 euro, passando dai 98.961 del 2013 a 1.037.851 del 2019. Secondo posto in classifica per la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, con un incremento di 644.138. L'avvocato partiva nel 2005 da un reddito imponibile di 173.534, nel 2019 arriva a 817.672. Ma in proporzione chi ha tutto da guadagnare (letteralmente, visto che prima aveva un imponibile pari a zero) è Luigi Di Maio.

