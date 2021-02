«Il principe Filippo resterà in ospedale» La conferma di Buckingham Palace

(Di martedì 23 febbraio 2021) L’ottimismo del principe William, che lunedì ha detto avere buone sensazioni sulla salute di nonno Filippo, ha trovato un contrappunto più cinico nella nota diramata da Buckingham Palace. «Il Duca di Edimburgo resterà ricoverato al King Edward VII’s Hospital, dove è sottoposto a delle cure volte a placare un’infezione», si è potuto leggere in un comunicato diffuso dal palazzo, nel quale è stato poi specificato che Filippo, cent’anni a giugno, rimarrà in ospedale per «diversi giorni».

disinformatico : Il Fatto Quotidiano annuncia la morte segreta del Principe Filippo. Da un anno. Però le fake news son colpa di Inte… - rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte 99enne della regina #Elisabetta ricoverato da ormai una settimana nell'#ospedale K… - Agenzia_Ansa : Il principe Filippo, consorte 99enne della regina Elisabetta ricoverato da una settimana all'ospedale King Edward V… - giannettimarco : RT @Agenzia_Ansa: Il principe Filippo, consorte 99enne della regina Elisabetta ricoverato da una settimana all'ospedale King Edward VII di… - ilblogdiandy : #GB Infezione per il Principe #Filippo ricoverato in ospedale -

Un giornalista gli ha chiesto delucidazioni e il principe erede al trono ha risposto garbato: «Sta bene e i medici lo stanno tenendo d'occhio», accompagnando il tutto con un occhiolino. I reali d'Inghilterra ... Principe Filippo ancora in ospedale, la Royal Family è preoccupata: quali sono le reali condizioni? Il consorte della Regina Elisabetta II d'Inghilterra, il principe Filippo di Edimburgo, quest anno c ...