“Ho sniffato le ceneri di mio padre”. Francesco Sarcina choc: viene fuori il momento più devastante della sua vita (Di martedì 23 febbraio 2021) Tutti conoscono Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, gruppo italiano nato nel 1999 a Milano di cui ancora oggi le radio trasmettono volentieri i pezzi. Ebbene il cantante ha recentemente rilasciato una lunga intervista al magazine del Fatto Quotidiano. E al giornalista Francesco parla di tutto, del padre, dei figli Nina e Tobia, della droga, ma anche della relazione con Clizia Incorvaia. “Io ero un ragazzino veloce e agile – spiega Francesco Sarcina – riuscivo a barcamenarmi. Uscivo di casa e trovavo il cemento, le auto e i ragazzi sui motorini, i pacchi di erba da portare”. “In quegli anni – continua il leader del gruppo glam rock – sono rimasto folgorato dalla musica e precisamente nel 1989 da ‘Dr.Feelgood’ dei Mo?tley Cru?e. Ricordo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Tutti conoscono, frontman de Le Vibrazioni, gruppo italiano nato nel 1999 a Milano di cui ancora oggi le radio trasmettono volentieri i pezzi. Ebbene il cantante ha recentemente rilasciato una lunga intervista al magazine del Fatto Quotidiano. E al giornalistaparla di tutto, del, dei figli Nina e Tobia,droga, ma ancherelazione con Clizia Incorvaia. “Io ero un ragazzino veloce e agile – spiega– riuscivo a barcamenarmi. Uscivo di casa e trovavo il cemento, le auto e i ragazzi sui motorini, i pacchi di erba da portare”. “In quegli anni – continua il leader del gruppo glam rock – sono rimasto folgorato dalla musica e precisamente nel 1989 da ‘Dr.Feelgood’ dei Mo?tley Cru?e. Ricordo ...

zazoomblog : Francesco Sarcina a FqMagazine: “Ho sniffato le ceneri di mio padre. La cocaina? Ti sale dentro come un sussurro” -… - clikservernet : Francesco Sarcina a FqMagazine: “Ho sniffato le ceneri di mio padre. La cocaina? Ti sale dentro come un sussurro” - Noovyis : (Francesco Sarcina a FqMagazine: “Ho sniffato le ceneri di mio padre. La cocaina? Ti sale dentro come un sussurro”)… - IlContiAndrea : L'autobiografia #NelMezzo racconta con sincerità disarmante una vita in bilico tra Trainspotting e Pulp Fiction.… - FQMagazineit : Francesco Sarcina a FqMagazine: “Ho sniffato le ceneri di mio padre. La cocaina? Ti sale dentro come un sussurro” -