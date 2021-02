Guerra tra bande di adolescenti a Parigi: morti pugnalati una quattordicenne e un tredicenne (Di martedì 23 febbraio 2021) 'È una cancrena che sta divorando questo dipartimento': Caroline Nisand, procuratrice della Repubblica di Evry, nell'Essonne, sta ancora facendo il punto sulla morte di Lilibelle, 14 anni , pugnalata ... Leggi su leggo (Di martedì 23 febbraio 2021) 'È una cancrena che sta divorando questo dipartimento': Caroline Nisand, procuratrice della Repubblica di Evry, nell'Essonne, sta ancora facendo il punto sulla morte di Lilibelle, 14 anni , pugnalata ...

PaperQ9 : RT @ManuQ24916888: Ascoltatemi. Se volete ovviamente. E' un momento terribile per l' umanità ma chiunque di voi abbia la serenità per farl… - TerraDiPalma : RT @UstaUnisannio: Il prof. Virzo ricorda: la guerra nell'Art 11 della Costituzione è ripudiata dall'Italia come strumento di offesa e come… - lucab962 : RT @ManuQ24916888: Ascoltatemi. Se volete ovviamente. E' un momento terribile per l' umanità ma chiunque di voi abbia la serenità per farl… - ElizabethRavag1 : RT @ManuQ24916888: Ascoltatemi. Se volete ovviamente. E' un momento terribile per l' umanità ma chiunque di voi abbia la serenità per farl… - MarySpes : RT @ManuQ24916888: Ascoltatemi. Se volete ovviamente. E' un momento terribile per l' umanità ma chiunque di voi abbia la serenità per farl… -