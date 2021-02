GTA V è la causa dei furti di auto a Chicago? Un parlamentare americano ne chiede il divieto

(Di martedì 23 febbraio 2021) I giorni delle spensierate gite in Grand Theftpotrebbero presto essere un ricordo del passato per i residenti dell'Illinois. La serie Grand Theftha visto molti scandali in passato, ma una nuova proposta di legge potrebbe finire per vedere il franchise bandito dalla vendita nello stato dell'Illinois. Come riportato dalSun-Times, un aumento deid'e nelle aree circostanti ha creato alcuni paragoni sconvenienti con la popolare serie di videogiochi. L'Illinois dispone già di leggi per impedire ai minori di acquistare determinati giochi. Tuttavia, il rappresentante dello stato Marcus Evans cerca di modificare la legge al fine di impedire che qualsiasi gioco raffigurante "furto di veicoli a motore con un conducente o un passeggero presente" venga ...

Multiplayer.it

Ovviamente, come suggerisce il nome della serie, i furti d'auto sono un elemento di gioco piuttosto significativo in GTA. Il Chicago Sun-Times riporta ... a uomo in cui il giocatore uccide o ...In un anno nel quale la pandemia ha sconvolto il mondo, è GTA 5 la causa dell'aumento di furti d'auto a Chicago, per questo l'Illinois vuole bandire il gioco.. In un anno funesto nel qu ...