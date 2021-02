Dall’industria alla logistica: la grande sfida di Draghi per i vaccini (Di martedì 23 febbraio 2021) Un deciso cambio di passo capace di fare tesoro delle problematiche delle scorse settimane, di sfruttare il mutato quadro politico e di governance in Europa e di mobilitare le risorse nazionali verso il successo della campagna: su queste tre premesse il governo di Mario Draghi è orientato a affrontare la sfida della distribuzione dei vaccini nel Paese. Incertezze InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 23 febbraio 2021) Un deciso cambio di passo capace di fare tesoro delle problematiche delle scorse settimane, di sfruttare il mutato quadro politico e di governance in Europa e di mobilitare le risorse nazionali verso il successo della campagna: su queste tre premesse il governo di Marioè orientato a affrontare ladella distribuzione deinel Paese. Incertezze InsideOver.

