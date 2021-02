Covid, Napoli: contagiati 27 studenti, 3 docenti e 2 non docenti (Di martedì 23 febbraio 2021) In provincia di Napoli, in sole 24 ore, sono stati individuati 32 nuovi positivi al Covid nella scuola tra studenti, docenti e personale non docente. Scuola, Napoli: 32 positivi al Covid tra studenti, docenti e non docenti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 febbraio 2021) In provincia di, in sole 24 ore, sono stati individuati 32 nuovi positivi alnella scuola trae personale non docente. Scuola,: 32 positivi altrae nonsu Notizie.it.

repubblica : ?? Covid: a Napoli identificata nuova variante del virus finora mai trovata in Italia - fanpage : Nonna Livia ha percorso 15 chilometri a piedi, partendo da casa sua 4 ore prima per arrivare puntuale al suo appunt… - fattoquotidiano : Covid, un caso di variante nigeriana a Napoli: è la prima volta in Italia. “Individuata su professionista tornato d… - MMastrantuono : Il vescovo di Napoli Mimmo Battaglia ha vinto la battaglia contro il covid-19....bella notizia! - melania_ccc : RT @Informa_Press: Ecco la situazione ?? -