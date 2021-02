Covid, i sindacati: “Nel carcere di Carinola un pericoloso focolaio” (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “La prevista e temuta terza ondata della pandemia da Covid-19 sta investendo a largo raggio anche la nostra regione con effetti devastanti e, in particolar modo, il carcere di Carinola (Caserta), laddove si sta registrando un pericoloso focolaio con un aumento quotidiano e vertiginoso del contagio, tanto da rimanere pericolosamente sguarnito”. E’ quanto fanno sapere, in una nota congiunta, i sindacati polizia penitenziaria Si.N.A.P.Pe, OSAPP, UIL P.A. PP, USPP, FNS CISL, CNPP e FP CGIL, rispettivamente con i segretari Gallo, Palmieri, De Benedictis, Auricchio, Strino, Napoletano e Scocca, che hanno inviato una lettera, tra gli altri, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al prefetto di Caserta Raffaele Ruberto e al provveditore ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “La prevista e temuta terza ondata della pandemia da-19 sta investendo a largo raggio anche la nostra regione con effetti devastanti e, in particolar modo, ildi(Caserta), laddove si sta registrando uncon un aumento quotidiano e vertiginoso del contagio, tanto da rimanere pericolosamente sguarnito”. E’ quanto fanno sapere, in una nota congiunta, ipolizia penitenziaria Si.N.A.P.Pe, OSAPP, UIL P.A. PP, USPP, FNS CISL, CNPP e FP CGIL, rispettivamente con i segretari Gallo, Palmieri, De Benedictis, Auricchio, Strino, Napoletano e Scocca, che hanno inviato una lettera, tra gli altri, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al prefetto di Caserta Raffaele Ruberto e al provveditore ...

