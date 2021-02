Covid | Fontana | ‘meglio in 4 al ristorante che in 24 a casa | sì a libertà controllata’

(Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) – Per il governatore della Lombardia, Attilio, il Governo è partito con il piede giusto finora. “Per quanto mi riguarda, sì. Il ministro Garavaglia, appena è stata annunciata la chiusura degli impianti di sci, è venuto qui a parlare con tutti i rappresentanti del turismo. La ministra Gelmini mi è sembrata molto aperta sui problemi che riguardano il nostro territorio”, spiega in un’intervista a Repubblica. L’approccio rigorista non viene contestato: “Non è mai stata mia abitudine entrare nel merito delle scelte di carattere sanitario del governo. Che siamo ancora davanti a una situazione seria mi sembra evidente”, afferma. Per il presidente serve una “controllata”, con “provvedimenti mirati solo per circoscrivere alcuni focolai particolari”. Un esempio? “La Lombardia ora è in zona ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Covid, Attilio Fontana: “Meglio 4 persone al ristorante che 24 a casa. Sì a una libertà controllata”… - ValentinaPrisc : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Covid, Attilio Fontana: “Meglio 4 persone al ristorante che 24 a casa. Sì a una libertà controllata” [di And… - Adnkronos : #Covid #Brescia, Fontana: 'Ipotesi zona arancione o interventi mirati' - Italia_Notizie : Covid, Fontana sul caso Brescia: “Tutta la provincia in arancione o interventi mirati” - clikservernet : Covid, Fontana sul caso Brescia: “Tutta la provincia in arancione o interventi mirati” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana

Il governatore Attilioelogia per l'approccio dei ministri sul tema delle restrizioni anti -e non commenta le prime decisioni prese - come la proroga del divieto di mobilità ...... "Abbiamo poche settimane per fermare la terza ondata" di- 19 in Italia, che potrebbe ... Ma intantovorrebbe riaprire tutto in Lombardia. Leggete quiLa provincia ostaggio della variante inglese. Il sindaco del capoluogo chiede aree sub-regionali e maggior profilassi. Ordinanza anti-alcol contro gli assembramenti in centro ...Il Gruppo Consiliare “Progetto Democratico” visto l’aumento esponenziale di persone positive al covid 19 nel territorio comunale (a tal punto che nell’ultimo comunicato ufficiale del sindaco Angelo Ve ...