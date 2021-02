Corsport | tra De Laurentiis e Giuntoli il rapporto è finito | ma c’è il contratto fino al 2024

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 febbraio 2021) Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano traccia un profilo anche psicologico di De. Scrive che dopo la sconfitta Verona non se l’è sentita di rompere gli indugi e esonerare Gattuso e licenziare. Ebbe l’istinto di farlo ma non lo fece. Deè tante anime messe assieme e all’energico e autorevole (o anche autoritario) imprenditore ha lasciato subentrare la propria controfigura, un “democratico” capitano d’azienda che delega pure le scelte più scabrose. E il riferimento è all’esonero di Ancelotti che è una ferita ancora aperta. Ma ilcon, prosegue Giordano, è ai titoli di coda. Ildiva in scadenza neled è divenuto il motivo neanche tanto sottile d’un braccio di ferro tra De ...