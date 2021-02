Congo, muoiono in un’imboscata l’ambasciatore italiano Attanasio e il carabiniere Iacovacci (Di martedì 23 febbraio 2021) Nonostante i numerosi assalti armati nella regione la strada percorsa dai fuoristrada delle Nazioni Unite era considerata sicura. I terroristi sapevano dove sarebbe transitato il piccolo convoglio del World Food Programme. Si tratta del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. All’interno i rappresentanti dell’Unione Europea che avrebbero voluto rapire circolavano nella pista principale del parco nazionale dei Virunga, a nord della città di Goma Le Nazioni Unite sono presenti in zona con la missione multinazionale di stabilizzazione “Monusco”. Ovvero la più grande missione internazionale per l’Onu, contando anche 15000 uomini. I fuoristrada bianchi con il logo azzurro non passano inosservati su quei percorsi di terra battuta in mezzo alla foresta. La regione del Nord Kivu che segna la frontiera con il Ruanda e l’Uganda. Per questo l’attentato rivela una grave falla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Nonostante i numerosi assalti armati nella regione la strada percorsa dai fuoristrada delle Nazioni Unite era considerata sicura. I terroristi sapevano dove sarebbe transitato il piccolo convoglio del World Food Programme. Si tratta del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. All’interno i rappresentanti dell’Unione Europea che avrebbero voluto rapire circolavano nella pista principale del parco nazionale dei Virunga, a nord della città di Goma Le Nazioni Unite sono presenti in zona con la missione multinazionale di stabilizzazione “Monusco”. Ovvero la più grande missione internazionale per l’Onu, contando anche 15000 uomini. I fuoristrada bianchi con il logo azzurro non passano inosservati su quei percorsi di terra battuta in mezzo alla foresta. La regione del Nord Kivu che segna la frontiera con il Ruanda e l’Uganda. Per questo l’attentato rivela una grave falla ...

