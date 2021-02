Attenzione a queste 2 cose se avete cani e gatti in casa, sono pericolosissime (Di martedì 23 febbraio 2021) Se avete cani e gatti in casa fate molta Attenzione a queste 2 cose: possono essere pericolosissime per la salute dei vostri animali domestici. Quali sono? queste 2 cose sono pericolosisime per cani e gatti (fonte Pixabay)Al giorno d’oggi sono sempre più le persone che hanno un animale domestico. Complice la pandemia, che ha risvegliato il senso di solitudine di moltissime perosone, cani e gatti sono diventati onnipresenti nelle case degli italiani. Chi ha un animale domestico lo sa bene: la cura e l’Attenzione per il piccolo amico a 4 zampe ... Leggi su altranotizia (Di martedì 23 febbraio 2021) Seinfate molta: posessereper la salute dei vostri animali domestici. Qualipericolosisime per(fonte Pixabay)Al giorno d’oggisempre più le persone che hanno un animale domestico. Complice la pandemia, che ha risvegliato il senso di solitudine di moltissime perosone,diventati onnipresenti nelle case degli italiani. Chi ha un animale domestico lo sa bene: la cura e l’per il piccolo amico a 4 zampe ...

Raf17Pallotto : RT @istbrunoleoni: Nel discorso al Senato Draghi ha detto: “Il ruolo dello Stato e il perimetro dei suoi interventi dovranno essere valutat… - DovELaMiaMente : @VISI0NE @lafavolaebella ma seriamente ve la prendete per queste cose? esistono cose molto più gravi su cui prestar… - BabiC2020 : RT @prelemilandia: QUESTE PAROLE PIER NON LE HA MAI DETTE. INVENTARE DIALOGHI PER DISTOGLIERE L'ATTENZIONE DALLA FIGURACCIA DEL VOSTRO PREF… - aledenicola : RT @istbrunoleoni: Nel discorso al Senato Draghi ha detto: “Il ruolo dello Stato e il perimetro dei suoi interventi dovranno essere valutat… - Eva46066343 : RT @prelemilandia: QUESTE PAROLE PIER NON LE HA MAI DETTE. INVENTARE DIALOGHI PER DISTOGLIERE L'ATTENZIONE DALLA FIGURACCIA DEL VOSTRO PREF… -