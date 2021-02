Attentato in Congo, anche in città bandiere a mezz’asta presso gli enti pubblici (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – bandiere a mezz’asta sui balconi degli uffici pubblici di Benevento. Dopo l’omicidio dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica del Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere che lo scortava, Vittorio Iacovacci, avvenuto ieri nei pressi della città di Goma del Paese centroafricano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva dichiarato che il “Paese è in lutto”. Subito dopo, le Associazioni dei Comuni d’Italia e l’Unione delle Province avevano proclamato il lutto di tutte le comunità italiane che, secondo il Cerimoniale, si manifesta con la bandiera a mezz’asta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –sui balconi degli ufficidi Benevento. Dopo l’omicidio dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica del, Luca Attanasio, e del carabiniere che lo scortava, Vittorio Iacovacci, avvenuto ieri nei pressi delladi Goma del Paese centroafricano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva dichiarato che il “Paese è in lutto”. Subito dopo, le Associazioni dei Comuni d’Italia e l’Unione delle Province avevano proclamato il lutto di tutte le comunità italiane che, secondo il Cerimoniale, si manifesta con la bandiera a. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

