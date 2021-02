Atletico Madrid, Cerezo su Suarez: «Futuro? I calciatore giocano dove vogliono» (Di martedì 23 febbraio 2021) Enrique Cerezo ha parlato del Futuro all’Atletico Madrid di Luis Suarez Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ai microfoni di El Larguero ha parlato del Futuro ai Colchoneros di Luis Suarez che ha nel contratto una clausola che gli permette di svincolarsi a fine stagione. «I giocatori giocano dove vogliono. Non so cosa lui pensi, però con noi non ha problemi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Enriqueha parlato delall’di LuisEnrique, presidente dell’, ai microfoni di El Larguero ha parlato delai Colchoneros di Luische ha nel contratto una clausola che gli permette di svincolarsi a fine stagione. «I giocatori. Non so cosa lui pensi, però con noi non ha problemi». Leggi su Calcionews24.com

