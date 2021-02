Wta Adelaide 2021, Paolini supera Sharma in rimonta: è tabellone principale per la toscana (Di lunedì 22 febbraio 2021) Jasmine Paolini entra nel main draw del WTA Adelaide 2021. La toscana ha infatti sconfitto nell’ultimo turno di qualificazione l’australiana Astra Sharma col punteggio di 3-6 6-2 6-1. Un match partito in salita per l’azzurra che, dopo aver trovato il controbreak nel quarto gioco, perde nuovamente il turno di battuta nel game successivo. Nel nono game l’australiana si ripete, portandosi a casa il set. E’ tutt’altra musica nel secondo set dato che Paolini allunga subito sul 4-1 forte di un doppio break di vantaggio. Sharma riesce a limare lo svantaggio recuperando un break, ma perde nuovamente la battuta nel settimo game. Il terzo set è pivotale, e l’azzurro lo gioca come meglio non potrebbe: break nel game di apertura e nel quinto game, il punteggio recita 4-1. Liscio ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Jasmineentra nel main draw del WTA. Laha infatti sconfitto nell’ultimo turno di qualificazione l’australiana Astracol punteggio di 3-6 6-2 6-1. Un match partito in salita per l’azzurra che, dopo aver trovato il controbreak nel quarto gioco, perde nuovamente il turno di battuta nel game successivo. Nel nono game l’australiana si ripete, portandosi a casa il set. E’ tutt’altra musica nel secondo set dato cheallunga subito sul 4-1 forte di un doppio break di vantaggio.riesce a limare lo svantaggio recuperando un break, ma perde nuovamente la battuta nel settimo game. Il terzo set è pivotale, e l’azzurro lo gioca come meglio non potrebbe: break nel game di apertura e nel quinto game, il punteggio recita 4-1. Liscio ...

