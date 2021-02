Valdano non ha dubbi: “Haaland e Mbappé segneranno un decennio ma non saranno paragonabili a Cristiano Ronaldo e Messi…” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Jorge Valdano non ha dubbi sul futuro del calcio mondiale e su chi sarà protagonista assoluto sul terreno di gioco. Erling Haaland e Kylian Mbappé si apprestano a diventare i due assi più importanti del mondo del pallone. Eppure, nonostante le grandi capacità, non saranno mai paragonabili a due mostri sacri come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.Valdano: "Haaland e Mbappé non saranno come CR7 e Messi"caption id="attachment 1095769" align="alignnone" width="594" Haaland (Getty Images)/captionParlando nel corso del programma El Transistor, l'ex calciatore e dirigente anche del Real Madrid, ha avuto modo di soffermarsi sue due giovani fenomeni di Borussia Dortmund e Paris ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 febbraio 2021) Jorgenon hasul futuro del calcio mondiale e su chi sarà protagonista assoluto sul terreno di gioco. Erlinge Kyliansi apprestano a diventare i due assi più importanti del mondo del pallone. Eppure, nonostante le grandi capacità, nonmaia due mostri sacri come Lionel Messi e: "noncome CR7 e Messi"caption id="attachment 1095769" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionParlando nel corso del programma El Transistor, l'ex calciatore e dirigente anche del Real Madrid, ha avuto modo di soffermarsi sue due giovani fenomeni di Borussia Dortmund e Paris ...

