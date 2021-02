Uomini e Donne, Maurizio Guerci con Barbara De Santi: la reazione di Gemma (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ancora una volta tengono banco incroci del tutto inaspettati tra personaggi molto in vista di Uomini e Donne: in questo caso stiamo parlando di Barbara De Santi, ex dama del trono over, e di Maurizio Guerci, il cavaliere ex fiamma di Gemma Galgani che di recente ha lasciato il programma di Maria De Filippi per via del lavoro. Sul profilo di Barbara, infatti, poco fa sono comparse delle foto assieme all’uomo che di certo daranno molto fastidio a Gemma… Cosa sta succedendo realmente tra i due? Scopriamolo insieme! Maurizio Guerci abbandona Uomini e Donne e incontra un’ex dama Gemma Galgani sicuramente avrà reagito malissimo di fronte alle ultime ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ancora una volta tengono banco incroci del tutto inaspettati tra personaggi molto in vista di: in questo caso stiamo parlando diDe, ex dama del trono over, e di, il cavaliere ex fiamma diGalgani che di recente ha lasciato il programma di Maria De Filippi per via del lavoro. Sul profilo di, infatti, poco fa sono comparse delle foto assieme all’uomo che di certo daranno molto fastidio a… Cosa sta succedendo realmente tra i due? Scopriamolo insieme!abbandonae incontra un’ex damaGalgani sicuramente avrà reagito malissimo di fronte alle ultime ...

lauraboldrini : Giornata nazionale del personale #sanitario. Grazie agli uomini e alle donne che hanno protetto la nostra salute i… - poliziadistato : Con le immagini più belle delle nostre donne e dei nostri uomini impegnati ai #mondialidisci @cortina2021 per garan… - Esercito : Pattuglia #tricolore realizzata da parte dei 150 uomini e donne delle Truppe Alpine dell’#Esercito che in questi gi… - opivarese : RT @Ettore_Rosato: Oggi è la Giornata nazionale dei professionisti #sanitari, sociosanitari e del volontariato. L’Italia, gli italiani, le… - caterinasolang : RT @M_gabanelli: Ne ammazzano una al giorno. Ma io vedo solo donne manifestare, protestare, gridare aiuto. Non ho visto a una sola iniziati… -