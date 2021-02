Stati Uniti, abolita la pena di morte in Virginia (Di martedì 23 febbraio 2021) abolita la pena di morte in Virginia. Il provvedimento ha ottenuto il via libera in Senato dopo la Camera. Ora si attende la firma del governatore. WASHINGTON (Stati Uniti) – abolita la pena di morte in Virginia. Dopo il via libera della Camera, il provvedimento è stato approvato anche dal Senato. Il testo della misura è arrivato sul tavolo del governatore democratico Ralph Northam per la ratifica definitiva. Non ci dovrebbero essere particolari problemi. Il politico, infatti, ha già annunciato la propria intenzione di firmare il provvedimento per mettere fine definitivamente alla pena di morte nel suo Stato. Un cambio di passo importante in una zona dove sono ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 febbraio 2021)ladiin. Il provvedimento ha ottenuto il via libera in Senato dopo la Camera. Ora si attende la firma del governatore. WASHINGTON () –ladiin. Dopo il via libera della Camera, il provvedimento è stato approvato anche dal Senato. Il testo della misura è arrivato sul tavolo del governatore democratico Ralph Northam per la ratifica definitiva. Non ci dovrebbero essere particolari problemi. Il politico, infatti, ha già annunciato la propria intenzione di firmare il provvedimento per mettere fine definitivamente alladinel suo Stato. Un cambio di passo importante in una zona dove sono ...

