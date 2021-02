Sky, 2 milioni di multa dall’Antitrust: doveva rimborsare gli abbonati (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sky, 2 milioni di multa dall’Antitrust: durante la prima fase della pandemia non ha rimborsato correttamente gli abbonati Gli effetti della pandemia, già la scorsa primavera, hanno bloccato tutto in Italia compreso il calcio ma c’è chi non sembra essersene accorto. Oggi infatti arriva notizia che Sky è stata multata per una cifra pari a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sky, 2di: durante la prima fase della pandemia non ha rimborsato correttamente gliGli effetti della pandemia, già la scorsa primavera, hanno bloccato tutto in Italia compreso il calcio ma c’è chi non sembra essersene accorto. Oggi infatti arriva notizia che Sky è statata per una cifra pari a L'articolo proviene da Inews.it.

